شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيفيا.. فرص عمل بمزايا تأمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، ملتقى توظيفياً بمقر الجهاز الكائن فى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، بدءًا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتى: (أمن بكمبوند في مدينة السادس من أكتوبر - أمن بماركت في الشيخ زايد - أفراد أمن بمستشفى في شارع فيصل - أفراد أمن بحدائق الأهرام - أمن بكمبوند في التجمع الخامس - أمن بمعرض سيارات في شارع فيصل - أمن بكمبوند في الشيخ زايد - أمن بماركت في الرحاب).

وحدد الجهاز شروط ومزايا الوظائف على النحو الآتى: (المؤهل بداية من إعدادى - السن من 21 إلى 45 - تأمين صحي - تأمين اجتماعي من أول يوم عمل - زيادة سنوية - 4 أيام راحة في الشهر - يوجد سكن في بعض المواقع).