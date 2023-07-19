شكرا لقرائتكم خبر عن هلال محرم يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر الصغير لشهر محرم بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية، وهى فرصة للتصوير بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

خلال بضعة ليالي، سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

إضافة لذلك اعتبارا من هذه الليلة ستبدأ رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب، حيث سيقترن بكوكب عطارد والذي سيكون (اسفل يسار القمر بالنسبة للراصد ) وسيفصل بينهما درجتان، وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة في سماء الليل وهو يتحرك باتجاه الشرق أثناء دورانه حول الأرض.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء يغرب في وقت مبكر من الليل.

جدير بالذكر ان دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية اعلنت بأن يوم الثلاثاء الموافق 30/‏‏ 12/‏‏ 1444 الموافق 18/‏‏ 7/‏‏ 2023 حسب تقويم أم القرى، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444، والأربعاء 1/‏‏ 1/‏‏ 1445 الموافق 19/‏‏ 7/‏‏ 2023 حسب تقويم أم القرى هو غرة محرم لعام 1445.