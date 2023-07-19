شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى اليوم بمقر العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص.