شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط استفادة طلاب الثانوية العامة من درجات الرأفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم ضوابط وقواعد منح طلاب الثانوية العامة درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه يتم تفعيلها لأنها حق قانونى للطالب، ولكن يتم إضافتها وفق ضوابط وشروط محددة وليس بشكل عشوائى، مضيفة أن إضافة درجات رأفة أو استفادة الطالب من درجات الرأفة يجب أن تكون سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح من الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأوضحت، أنه تحسب درجات الرأفة بواقع 10%، من المجموع الكلى لدرجة كل مادة، كما لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة، وإنما يحصل عليها الطالب الذى تتغيرت حالته فقط، وتصل درجات الرأفة فى العربى إلى 8 درجات لآن المادة من 80 درجة، و5 درجات رأفة فى اللغة الإنجليزية لأن العظمى فى المادة من 50 درجة، وفى الفيزياء 6 درجات رأفة لأن المادة من 60 درجة والكيمياء 6 درجات رأفة لأنها من 60 درجة وفى مادة الأحياء 6 درجات رأفة لانها من 60 درجة، وفى مادة الجغرافيا 6 درجات رأفة وفى التاريخ 6 درجات رأفة وفى الفلسفة والمنطق 6 درجات رأفة وفى علم النفس والاجتماع 6 درجات رأفة والاستاتيكا 3 درجات لأن المادة من 30، وفى مادة الديناميكا 3 درجات رأفة لانها من 30 درجة، وفى التفاضل والتكامل 3 درجات رأفة وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات رأفة.

وحصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، حيث تعاقد الخليج 365 - pod، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لنشر وإعلان النتيجة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.

ويوفر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.