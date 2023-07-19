شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-
_ الأربعاء 19 يوليو والخميس 20 يوليو: -
شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
_ الجمعة 21 يوليو :
تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
_ من السبت 22 يوليو إلى الإثنين 24 يوليو :
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .
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