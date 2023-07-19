شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعيد طفلا متغيبا من ذوى الهمم إلى أسرته فى الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بالعثور على (طفل "من ذوى الهمم") حال سيره بدائرة القسم ولا يعلم عنه أية بيانات.

بإجراء التحريات تم تحديد والد الطفل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبإستدعائه تعرف على الطفل وقرر بأن نجله ضل طريق عودته للمنزل حال لهوه بمحيط سكنه ولم يستطع العثور عليه، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى إعادة نجله.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.