شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023 .. إقرار للطالبة المتزوجة لتحمل مسئولية اختبار التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدليل الاسترشادى لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين فى التسجيل لاختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، عن تفاصيل اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بنات، والتى جاء من بينها، أن تشمل استمارة التقدم للبنات الحالة الاجتماعية للمتقدمة، وفى حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار يتضمن أن أداء الاختبارات البدنية يؤثر على حياتها وحياة الجنين وفى حالة أداءها لهذه الاختبارات تتحمل المسئولية الكاملة وعلى مسئوليتها الشخصية.

وفى نفس السياق أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التى يجب الالتزام بها.

- يجب توافر حسن المظهر ( عدم وضع مساحيق على الوجه – تقصير الأظافر)، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات، الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الاختبارات.

- عدم التغيب أثناء فترة الاختبارات حتى لا يلغى الاختبار.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات.

- يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من "زجاجة كحول – زجاجة مياه".

وتتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات للعام الدراسي 2023 - 2024 الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة. واختبار الكشف عن الادمان و يتم التقيم ( لائق أو غير لائق )

- اختبار الطول والوزن، حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط حال حصول الطالبة على بطولة دولية أولمبية في أي نشاط رياضي لثلاثة أعوام سابقة فقط مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدا من الجهة المنوطة ويقيم ( لائق أو غير لائق ).

- اختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية ويقيم ( لائق أو غير لائق )، واختبار الوثب العريض من الثبات، واختبار الجرى 600 متر الجلد التنفسي واختبار رشاقة واختبار المرونة واختبار سرعة 50 م. من 60 درجة.

والمهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقاً لقدرتها الرياضية من 40

- الاختبار الشخصي للتأكد من "النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت - إتجاهات الطالبة" ويقيم ( لائق أو غير لائق.

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالبة على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

- يجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبى العام بجامعة حلوان يومي ( الاثنين و الأربعاء ) من كل أسبوع ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون + تيشرت + حذاء رياضى".