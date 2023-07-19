شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطانى يحتفل بتكريم الرئيس السيسى لـ"سمير تكلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المجموعة المصرية البريطانية بالبرلمان البريطانى بتكريم الرئيس السيسى لمؤسسها والأمين العام الدكتور سمير تكلا، ومنحه وسام الاستحقاق المصرى من الدرجة الأولى، بسبب المساهمات التى قدمها خلال السنوات الماضية فى التفاعل مع الجاليات المصرية والعربية بالمملكة المتحدة.

ومنحت الرئاسة المصرية الدكتور سمير تكلا وسام الاستحقاق المصري من الدرجة الأولى فى سبتمبر الماضى، تقديرا لجهوده فى تعزيز العلاقات بين البلدين والدفاع عن مصالح مصر.

حضر الاحتفال السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والقنصل العام السفير محمد أبو الخير .





كما شارك في الاحتفالية المفكر والدبلوماسي السابق د. مصطفى الفقي، ومجدي عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

من جانبه تقدم تكلا بالشكر للرئيس السيسي، قائلا"أن يجد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زحمة مشاغله، وفى إطار الظروف السياسية الإقليمية والدولية التى يمر بها المجتمع الدولى بأكمله، وقتا كى يهدى وساما لمواطن، رآى أنه يقوم بواجبه الوطنى كما يجب، وعن قناعة.. دون النظر لأى استحقاق، لهو أمر لافت، ويستحق أكثر من التقدير والإجلال والاحترام".

من جانبه تقدم مجدي عباس، رئيس جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة، بالتهنئة لتكلا، وقال إن التكريم يعتبر مناسبة فريدة من نوعها؛ فلا يتم منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لعضو بارز في الجالية المصرية كل يوم، ويعد تقديرا من الرئيس السيسي لإنجازات أعضاء الجالية وخدماتهم المتميزة لمصر.





وأضاف عباس: " أن تكلا مصري حقيقي يتسم بالتفاهم والتسامح ولا يعرف التحيز، وكان يعمل بجد لمصر والمصريين، سواء في المملكة المتحدة أو مصر، وأن عمله مع المجموعة البرلمانية المتميزة والمؤثرة لصالح مصر هو دلالة على الكفاءة والمصداقية.

وتضم المجموعة 60 عضوا برلمانيا من مختلف الأحزاب البريطانية، بمجلسي العموم واللوردات، ويرأس المجموعة النائب المحافظ جوناثان لورد، وشكلها تكلا عام 2013 بعد أن شعر بخطورة صعود الإخوان إلى السلطة، وقرر مناهضة حكمهم في البلد التي تعتبر من وجهة نظره «المطبخ السياسي في العالم".

كما تلقى سمير تكلا رسائل تهنئة بالوسام من كل من اللورد التون – الأستاذ بجامعة ليفربول – ومن رئيس المجموعة البرلمانية عضو مجلس العموم جوناثان لورد، واللورد مارلسفورد – نائب رئيس المجموعة – واللورد هويل، واللورد دير.. عضو المجموعة والقائد الأسبق لشرطة منطقة غرب وسط انجلترا، وغيرهم.