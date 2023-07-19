شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023..استثناء 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه وفقا لقواعد القبول بالجامعات سيتم استثناء الـ 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من مختلف الشعب العلمية " علوم ورياضة" والشعبة الأدبية من قواعد التوزيع الجغرافى للقبول بالجامعات وذلك تشجيعا وتكريما للطلاب على تفوقهم فى الثانوية العامة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg