شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 8.5 جنيه.
-البطاطس بـ 13.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ20 جنيها.
-البصل الأحمر بـ20 جنيها.
-الكوسة بـ 12جنيها .
-الجزر بـ16 جنيها .
-الخيار ب 14 جنيها.
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
-بامية بـ30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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