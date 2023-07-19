شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مشروع التضامن "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعي إنفوجراف عن تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تم تنظيم 2.4 مليون زيارة منزلية للأسر المستهدفة وتم تحويل 329 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى في تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية كما تتعاون الوزارة مع دار الإفتاء المصرية لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وقامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده فى الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.