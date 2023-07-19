شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات توريد القطارات الجديدة وتأهيل عربات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
تم توريد عدد 130 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 61 جرارا من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها.
تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، ودخلت جميعها الخدمة.
تم توريد عدد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.
تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها.
تم توريد عدد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي عدد 140 عربة، كما تم توريد عدد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم.
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