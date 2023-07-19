شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحذيرات الأرصاد للمواطنين بشأن الموجة شديدة الحرارة وتفاصيل حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة، مشيرا إلى أنه يستمر ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل أيضا لتصل الصغرى على القاهرة لـ27 درجة.

وأضاف أن هذه الموجة مستمرة للأسبوع المقبل أيضا، لافتا إلى أنه رغم الانخفاض الطفيف غير الملموس الذى تشهده درجات الحرارة يوم الجمعة بمعدل درجة إلا أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير خاصة على السواحل.

وأشار إلى أن سرعات الرياح ساكنة لا تتجاوز 30 كم فى الساعة وتساعد على مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، ضيفا أنه مع منتصف الأسبوع تعاود درجات الحرارة ارتفاعها.

وتابع : نحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة حيث يتم تسجيل أعلى درجات حرارة ، وأيضاً تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة ، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية، والاكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات ، قائلا :الموجة شديدة الحرارة مكملة لنهاية الأسبوع القادم.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.