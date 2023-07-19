شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لترشيد استهلاك الكهرباء فى فصل الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توضح مبادرة ”الخليج 365” بعنوان "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" فوائد ترشيد استهلاك الكهرباء التى تعود على المشترك والدولة معا، فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكة الوقود، وترشيد الاستهلاك هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم، أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة، وفيما يلي أهم الفوائد التى تعود على المواطنين و الدولة من ترشيد الطاقة الكهربائية:

1- يعتبر ترشيد الطاقة الكهربائية أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته، والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء، بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة.

2-يتيح ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

3-خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد.

4- دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

5-خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.

6- تجنب الفصل فى الأحمال فى وقت الذروة، وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الأحمال للحد الاعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.

7- توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء وتصديره للخارج والاستفادة من العملة الأجنبية للبلاد.