شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل للتفتيش ورئيس مجلس الدولة للتهنئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني بمقر رئاسة الهيئة، المستشار محمد شوقى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.
حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:
المستشار/ عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار/ هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشارة/ مي مروان الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية.
وعبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ووزارة العدل لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم، وحسن أداء رسالة العدالة على أكمل وجه.
كما استقبل أيضًا المستشار عادل فهيم عزب " رئيس مجلس الدولة " والمستشارون:
المستشار/ احمد عبد التواب" النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ".
والمستشار/ احمد محمود حامد " نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس التفتيش الفني".
والمستشار/ احمد عبد الحميد " نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محاكم القضاء الإداري ".
والمستشار/ حسونه توفيق" نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس المحاكم التأديبية والإدارية ".
والمستشار/ عصام شعراوي " نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني ومستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات العامة والاعلام ".
لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:
المستشار/ عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار/ أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة.
والمستشار/ هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
والمستشار/ سامح سيد محمد رئيس قسم التعليم العالي.
والمستشار/ أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشارة/ مي مروان الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية.
وأعرب "رئيس مجلس الدولة" عن خالص دعائه للمستشار مسعد عبد المقصود بالتوفيق والسداد في قيادة الهيئة في الفترة المقبلة، وعبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة، وأكد على حسن التعاون المشترك بين الهيئة ومجلس الدولة لتحقيق العدالة الناجزة التي هي حق من حقوق الإنسان، وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
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