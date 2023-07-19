شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل للتفتيش ورئيس مجلس الدولة للتهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني بمقر رئاسة الهيئة، المستشار محمد شوقى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:

المستشار/ عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار/ هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشارة/ مي مروان الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية.

وعبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ووزارة العدل لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم، وحسن أداء رسالة العدالة على أكمل وجه.