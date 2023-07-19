شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل قضاة مجلس الدولة للتهنئة بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء بمكتبه بدار القضاء العالى، المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد، واستقبل أيضا المستشار أحمد عبد التواب، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عبود، رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار حسونة توفيق، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، المستشار أحمد حامد، رئيس التفتيش الفني، المستشار عصام شعراوى مستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات والاعلام .

وكما حضر اللقاء المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.