شكرا لقرائتكم خبر عن خفض استهلاكك.. شغل سخان المياه الكهربائى بهذه الطريقة وقلل الضغط على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترصد مبادرة الخليج 365 "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" بعض الخطوات البسيطة التى تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء فى سخان المياه الكهربائى، وتساهم فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و تخطى الأحمال 34 ألف ميجا وات، وهى كالأتى:

1- ضبط الثرموستات الخاصة بسخان المياه عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية لاستهلاك كهرباء أقل.

2- عدم ترك السخان بصفة مستمرة طوال اليوم على وضع التشغيل لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- ينصح بتشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

4- لابد من تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.