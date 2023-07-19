وزيرة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الخميس معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي يقام بمنطقة "مارينا 5" بالساحل الشمالي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بحضور عدد من المحافظين والشخصيات العامة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن معرض "ديارنا" يستهدف عددا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها ، كما أن معارض "ديارنا" تشمل عدد منتجات منها السجاد ، الكليم، العطور ،ادوات التجميل، الاكسسوار ، المنسوجات ، المفروشات".