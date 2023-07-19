شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها لدولة الجزائر الشقيقة فى ضحايا حادث ولاية تمنراست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري المأسوي الذي شهدته ولاية تمنراست، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. كما أكد على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.