شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية غدا لمدة 45 يوما لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتداء من منتصف ليلة غد، الخميس، ولمدة 45 يوما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وإنشاء غرفة "استقبال" بمسطح محور مصطفى النحاس (مسطح كوبرى مصطفى النحاس- حسن المأمون) فى المتجه لمحور عباس العقاد "فيما بعد تقاطع حسن المأمون مع محور مصطفى النحاس أمام مأمورية الضرائب) مع غلق المأوى الدورانى أسفل الكوبرى .. وذلك إعتباراً من الساعة 12 "بعد منتصف الليل".

وتستمر الأعمال خلال الـ 45 يوما "ليلاً ونهاراً" ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ المتجه لمحور مصطفى النحاس من محور حسن المأمون يسلك يميناً إتجاه شارع الشيخ محمد النادى ، فيساراً إتجاه شارع إبراهيم زيدان فمحور مصطفى النحاس.

➢ غلق المأوى الدورانى أسفل كوبرى حسن المأمون فإستكمال سير المركبات إتجاه كوبرى المعصراوى فالدوران والعودة.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.