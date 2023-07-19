شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن زكى والباقر يوفر مناخا إيجابيا للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ضياء رشون المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح الرئيس يفاجئنا بالاستجابة السريعة المباشرة لما يصدر من مجلس أمناء الحوار الوطنى، قائلا: "لنا مع الرئيس السيسي تجربتين منها مطالبة مد الإشراف القضائي على كل الانتخابات في مصر ولم يستغرق الرئيس 24 ساعة إلا واستجاب للرغبة، وأمس مجلس الأمناء ناشد بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر وصدر القرار الإفراج".

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي مهتم بالحوار الوطنى ويتابع الأمور بنفسه، لافتا إلى أن قرار اليوم بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر مهم ويوفر مناخ إيجابي للحوار.

وتابع: " بعد الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر على ما اعتقد لا يوجد أي حقوقي منتسب للحركة الحقوقية المصرية داخل السجون الآن"، مشددا على أن الرئيس السيسي حريص على نجاح الحوار الوطني وإيجاد مساحات مشتركة بين كافة القوى السياسية.