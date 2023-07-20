نجاد البرعى بعد قرار العفو عن محمد الباقر وباتريك زكى: شكرا للرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - قال نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بإصدار قرار بالعفو عن الزملاء محمد الباقر وباتريك زكي استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى".

وتابع نجاد البرعى: "سيقضي باقر عيد ميلاده مع زوجته ويستطيع باتريك زكي أن يتزوج من عروسه في الموعد الذي حدداه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".