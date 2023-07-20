شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية وواشنطن يؤكدان التزامهما بالتعاون في القضايا المهمة للطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ناجحة في 19 يوليو الجاري في واشنطن حول قضايا تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ والأمن الصحي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيم العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما.

وأصدرت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا، أكدا خلاله تقدير العلاقة بينهما والتزامهما بزيادة التعاون في القضايا المهمة للطرفين بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي.

وأكدا مجموعة متنوعة من القضايا والأزمات الهامة بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الأزمات السياسية الأخرى في المنطقة والعالم.

كما ناقش الطرفان أيضًا مجموعة من الموضوعات الأخرى مثل منع الانتشار والحد من التسلح، والقضايا متعددة الأطراف، وأهمية تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة والأمن الصحي في الشرق الأوسط.

وثمنا الأرضية المشتركة بينهما بشأن أهمية المشاركة المجتمعية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التجنيد للعنف، ودعم دور التعليم في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب معًا.

وأعربا عن إدانتهما شدة أي تهديدات مسلحة أو اعتداءات على السفن التجارية تتعارض مع حقوق وحرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة.

وأضافا "عقدنا العزم على دعم التزامنا بمواصلة الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات لأمن السفن التي تبحر عبر الممرات المائية في المنطقة والتي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي."

وشددا على العمل لضمان تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في عمليات صنع القرار، نعتزم العمل على ضمان أن COP28 في دبي ، من اجل إنجاح اعماله ، يتضمن مجموعة متنوعة من أصوات المرآة . نتشارك في الرغبة المتبادلة لمواصلة السعي لتحقيق العدالة الصحية والأمن، ودعم احترام حقوق الإنسان.