شكرا لقرائتكم خبر عن عطل عالمى يضرب تطبيق واتساب لدى آلاف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تطبيق واتساب منذ قليل عن العمل، وعند فتحه، فإنه يقرأ فقط "جارٍ الاتصال ..." بدلاً من حالة جهات الاتصال.

وبحسب موقع down detector المتخصص في رصد الأعطال، فقد اشتكي العديد من المستخدمين في عدد من دول العالم من المشكلة، فيما تصدر هشتاج whatsappdown منصة تويتر، حيث اتجه العديد من المستخدمين هناك للتعبير عن استيائهم من عطل واتس اب.

وحتي الآن ليس من المعروف سبب المشكلة، لكن تقرير موقع الأعطال يكشف أنه لا يمكن إرسال واستقبال الرسائل - وبالطبع - ولا حتى الرسائل الصوتية والصور وملفات الفيديو والملفات الأخرى.