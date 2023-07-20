شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر
اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان يؤدى بها الاختبارات طلاب محافظات "الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
ويؤدى طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا.
قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-
-التربية الرياضية
- التربية الموسيقية
- التربية الفنية
- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"
- الفنون التطبيقية
- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"
- التربية "فنية – موسيقية".
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