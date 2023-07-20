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تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وينشر " الخليج 365" خريطة أماكن أداء اختبارات كلية التربية الفنية.

 

اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان يؤدى بها الاختبارات طلاب محافظات "الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

 

ويؤدى طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا.

قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-

 -التربية

 

- التربية الموسيقية

 

- التربية الفنية

 

- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"

 

- الفنون التطبيقية

 

- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"

 

- التربية "فنية – موسيقية".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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