التعليم: مدارس النيل تقدم تعليما دوليا متكاملا يؤهل الطالب لسوق العمل

القاهرة - سامية سيد - قال العميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، إنه تم الاحتفال بتخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات مدارس النيل المصرية الدولية والتى تُعَد فخرا لكل المصرين.

وأوضح طارق الباز، أن تلك المدارس بدأت منذ عام 2010 برعاية مباشرة من القيادات السياسية والحكومية على مر السنوات إيمانا بأن هذه المدارس تقدم نظاما تعليميا دوليا متكاملا يؤهل الطالب لسوق العمل، ويثقل مهاراته ويحفز ملكاته الفكرية على البحث والاستقراء والتعلم الذاتى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، أنه توالى بعد ذلك إنشاء تلك النوعية من المدارس التى تطبق نظام شهادة النيل المصرية الدولية لنفخر اليوم بأننا قد بلغ عددها 14 مدرسة منتشرة فى ربوع مصر تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى وحدة شهادة النيل الدولية والتى تتولى تدريب الكوادر التعليمية فى تلك المدارس وتمدهم بالمناهج وبكل عناصر النظام التعليمى وتقوم بمتابعة الأداء ورفعِه وكذلك إمداد المدارس بالاختبارات على اختلاف أشكالهِا.