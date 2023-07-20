شاهد محطة القاهرة ضمن شبكة القطار السريع التى تخدم مناطق حلوان و15 مايو

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل المصرية، مواصلة العمل فى تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع، حيث يتم إنشاء محطات ومسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية.

ومن بين المحطات الجارى تنفيذها بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع، محطة القاهرة ولها أهمية لسكان مناطق حلوان و15 مايو والمناطق المحيطة بهما، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

وتخدم المحطة مناطق حلوان و15 مايو والمنطقة الجنوبية شرق النيل من خلال الخط الأول للقطار الكهربائى السريع والذى يصل طوله إلى 660 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية.

والمحطات المخصصة للقطار السريع عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح).

المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).