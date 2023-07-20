شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء القناة": خطة لتكثيف حمالات ضبط سارقى التيار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم إعداد خطة لتكثيف حمالات ضبط سارقى التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة للشركة ومنها بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والاسماعيلية التابعة لنطاق عمل الشركة للمحافظة على استقرار التغذية الكهربائية و سلامة الشبكة القومية.
وأضاف أبو أنه لن يتوقف عن محاربة سارقي التيار الكهربائي و اى مخالف يحاول التعدى على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين و استقرار التغذية الكهربائية ، لافتا إلى أن سرقات التيار الكهربائي تنتشر خلال أشهر الصيف لذلك لن يسمح لأحد أن يحصل على تيار كهربائي يؤثر سلبا على جودة الشبكة.
وتضم شركة القناة لتوزيع الكهرباء محافظات.
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