شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة.. التسجيل يغلق 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لأولياء الأمور رابط موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024؛ وذلك لإتمام عمليات نقل وتحويل الطلاب من مدرسة لأخرى، وذلك حتى 31 من شهر يوليو الجاري.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خطوات التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة.

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/tran.html

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومى للطفل.

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون.

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمى عرب - رسمى لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- له إخوة بالمدرسة.

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له إخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.

ومن ناحيتها، وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات هامة للتسجيل على النحو التالي:

- يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.

- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

- سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

- اختيار ولى الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- فى حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

- المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.