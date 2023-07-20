شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع والطلاب الذين تم حرمانهم من النتيجة بسبب الغش، إضافة إلى مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد الذى تم تطبيقه لأول مرة في الثانوية العامة 2022.

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ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

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