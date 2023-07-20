شكرا لقرائتكم خبر عن عضو العفو الرئاسى لـ"أ ش أ": نسعى لخروج كل المستهدفين بالعفو فى أسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهما الباحث باتريك زكى والمحامى محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، مؤكدا أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق، للسعى نحو خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسى ممن تنطبق عليهم الشروط فى أسرع وقت ممكن.

وقال الخولي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف أن قرار الرئيس السيسى لقى ترحيبا واسعا في كل الأوساط السياسة المختلفة، وعبر بصدق عن استماع القيادة السياسية للأصوات المختلفة، لافتا إلى أن القرار أيضا منح جرعات كبيرة من الأمل في المستقبل بشأن قدرتنا على معالجة كافة القضايا والتحديات يدا بيد، والحفاظ على المساحات المشتركة التى نسعى لبنائها جميعا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهما باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقًا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني.