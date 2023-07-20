شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة "الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلى، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس لوفد يضم رئيسي شركتي (ووهوان للهندسة) الصينية و(باليسترا) الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسؤولين بالشركتين .

ونقلت عن الرئيس السيسى، القول:"إن الدولة تعمل لبناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.

وأشارت الأنباء إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن الرئيس أشاد -خلال اللقاء- بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، لافتة إلى أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، والذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.