شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف درجات القبول بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد فتح باب التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية تقبل من مجموع درجات لا يقل عن 250 درجة. - مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة. - مدرسة ايفرجور الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة. - مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة . - مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات لا يقل عن 220 درجة. - مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا عن 220 درجة. - مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة. - مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة - مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 220 درجة. - مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة step للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة مدحت السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة mcv للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 220 درجة. - مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة الذهب لا يقل مجموع الدرجات عن 250 درجة. - مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة - مدرسة الكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة . - مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 250 درجة. - مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة. - مدرسة الشهيد احمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة. - مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.

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