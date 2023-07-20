شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف درجات القبول بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد فتح باب التقدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية تقبل من مجموع درجات لا يقل عن 250 درجة.
- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة ايفرجور الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة .
- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا عن 220 درجة.
- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة
- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 220 درجة.
- مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة step للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة مدحت السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة mcv للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 220 درجة.
- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة الذهب لا يقل مجموع الدرجات عن 250 درجة.
- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة
- مدرسة الكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة .
- مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 250 درجة.
- مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة الشهيد احمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
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