شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمل القطار الخفيف لمواعيد تشغيله المعتادة بعد انتهاء اختبارات سحب الأدخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن القطار الكهربائى الخفيف، ومحطاته يعملون وفقا لجداول التشغيل المقررة، وذلك بعد انتهاء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ).

وأوقفت الهيئة القومية للأنفاق فى التاسعة مساء أمس الأربعاء، و حتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان وهو ما استدعى غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعاد التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر.

- مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT :

☆ قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.

☆ قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.





وتكون مواعيد آخر قطارات LRT كالتالي:☆ قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.

☆ قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.