7 بيئات عمل يحظر تشغيل الأطفال بها.. التعرض للشمس والأفران والمناولة أبرزها

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار وزارة العمل رقم 215 لسنة 2021، نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم التشغيل فيها، وكذلك الأعمال والمهن الصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، حيث حظر استخدام الأطفال أو تدريبهم فى بيئة عمل تتخطى حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيمائية والسلبية أحدها أو جميعها.

ووضع القانون 7 معايير أساسية لبيئة العمل التى يمنع تشغيل الأطفال بها، وهى:

1- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس.

2- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية، مثل: العمل أمام الأفران أو فى محطيها، وأعمال صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام وكافة أعمال سباكة المعادن.

3- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل للمواد المشعة أو الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية أو شعاع الليزر أو الموجة الراديوية فى المجالات الصناعية المختلفة.

4- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لمواد متفجرة أو مشتعلة أو مسببة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال.

5- الأعمال التى تتضمن التعامل مع الالآت والمعدات الحادة أو الدوارة، أثناء عملها أو مراقبتها أو تنظيفها أو صيانتها.

6- الأعمال التى تتضمن التعرض للكهرباء.

7- أعمال المناولة أو الحمل أو الرفع أو الجر، أو دفع الأحمال والأوزان والالآت الثقيلة إذا ما زاد وزنها عن 10 كيلو جرام للأثقال التى ترفع للأطفال الذكور، و7 كيلو للأطفال من الإناث، أما الأثقال التى يتم دفعها على القضبان، فلا تزيد عن 300 كيلو جرام للذكور، و150 كيلو جرام للإناث.