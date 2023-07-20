شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى نهاية الشهر الحالى، وحددت الوزارة شروط التقدم للمدارس ومن بينها مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية فى محافظات السويس والدقهلية والمنيا والجيزة.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022,2023، وأن لا يزيد عمره عن 18 عاما وأن يكون حاصلا على مجموع درجات لا يقل عن 250 درجة، موضحة أنه تمنح دبلوم 3 سنوات فى تخصصات الاتصالات تطوير مواقع برمجيات وشبكات ومعلومات والشريك مع وزارة التربية والتعليم هى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المصرية .

وأوضحت أن مميزات هذه المدارس حصول الطالب على شهادة مطابقة للمعايير الدولية والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة فى السنترالات والمواقع الفنية للشركات التابعة للوزارة توفير تابلت لكل طالب والزى المدرسى ووسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب، موضحة أن شروط القبول تتمثل فى أن يتقدم الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التى تحددها الوزارة مع الشريك الصناعى.