6 نصائح هتساعدك تخفض استهلاك الثلاجة وتقلل الضغط على شبكة الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - ترصد مبادرة ”الخليج 365” بعنوان "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" بعض النصائح لتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء وبالتالى خفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وهى كالاتى:

1-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

2-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

3-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

4-عدم وضع الطعام الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

5-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

6-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.