شكرا لقرائتكم خبر عن خفض 30% من استهلاك الكهرباء بدون غلق أى جهاز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" بعض النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% دون الاستغناء عن أى جهاز فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وفيما يلي بعض الإرشادات:

1- التكيف : يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها ، حيث أن معظم المستهلكين يعتقدون أن ضبطه على أقل درجة يبرد الغرفة أكثر وهى معلومة خاطئة و الصحيح هو أن الدرجة الأنسب للتكيف هى 25 درجة مئوية التى تجعل كمبروسر الهواء يفصل تلقائياً كل فترة زمنية، ومن بين الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء هو وضع مروحة أمام التكيف لتساعد الجهاز على توزيع الهواء و بالتالى يصل لدرجة البرودة بشكل أسرع و استهلاك أقل.

2- سخان المياه: يعتقد البعض أن وضع فيشة السخان فى الكهرباء وعدم استخدام المياه الساخنة لا يجعل الجهاز يستهلك كهرباء، ولكن فى الحقيقة يستهلك الجهاز الكهرباء بعد أن تبرد المياه و يعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

3-المكواه: هى من الأجهزة التى تستهلك كهرباء بدرجة كبيرة و يفضل تجميع الملابس و كيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

4- الثلاجة : تستهلك الثلاجة و الديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيداً عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

5- غلاية المياه : من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء و له أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء و يتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير لذلك ينصح بالاستغناء عنها أو استخدمها بشكل صحيح من خلال وضع كمية المياه المطلوبة فقط بها و عدم وضع كميات كبيرة.