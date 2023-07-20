شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب لـ"أ ش أ": ندعم لبنان فى استضافته لفعاليات بيروت عاصمة الشباب العربى لعام 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحى، إن مصر مشاركة فى جميع الفعاليات الخاصة بفعالية "بيروت عاصمة الشباب العربى لعام 2023"، مؤكدا على دعم لبنان في استضافة هذه الفعاليات التى تأتى حرصا على تشجيع الشباب العربى .

جاء ذلك في تصريح الوزير لوكالة أنباء الشرق الأوسط لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في مستهل زيارة يشارك خلالها في إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 والمقررة اليوم بحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب .

وأضاف صبحي أن تنتظيم بيروت لهذه الفعالية يعد تتويجا لجهد كبير مبذول من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية، معبرا عن سعادته بالمشاركة في الفعاليات، وموجها التحية لنظيره اللبناني جورج كلاس واللجنة المنظمة لفعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 على الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الشبابي الهام .

وأكد حرص مجلس وزراء الشباب العرب على دعم لبنان من أجل استضافة هذا الحدث الشبابي، موضحا أن مصر كانت أول دولة تستضيف فعاليات عاصمة الشباب العربي، ثم انتقلت الفعاليات إلى تونس ثم العراق واليوم لبنان، مشددا على حرص وزراء الشباب على استمرارية تنظيم هذه الفعالية سنويا.

وأشار إلى عمق العلاقات بين مصر ولبنان على المستوى الشبابي والرياضي والثقافي، مشددا على أن البلدين يجمعهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتعاون في مختلف القطاعات، معتبرا أن زيارته للبنان ودعم فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023" تأتي في إطار هذه العلاقات المتينة والوطيدة من لبنان .

