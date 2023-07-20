شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نوفر الدعم الفنى والتدريب للأسر المنتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتوفير الدعم الفنى والتدريب للأسر المنتجة وترحب بالتعاون مع كل الشركاء لتسويق منتجاتهم محليا ودوليا.

وأضافت الوزيرة، اليوم الخميس، أنه فى إطار التوسع في تسويق منتجات الأسر المنتجة واستثمار المواسم التسويقية، ستقوم مساء اليوم بافتتاح معرض ديارنا بمارينا 5 بالساحل الشمالى، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 31 أغسطس المقبل، داعية المصطافين لزيارة المعرض والاستفادة من اقتناء المعروضات التى تتميز بجودتها العالية وحرفية تصميمها وتنفيذها، إلى جانب تميز الأسعار.

وبشأن التعاون مع الشركاء، أوضحت نيفين القباج أن فلسفة الوزارة لا تقف عند التعاون لمجرد التسويق ولكنها تسعى لتوفير المزيد من الدعم الفني والتدريب والتمكين الاقتصادي وزيادة عدد الأسر المنتجة والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات اليدوية والتراثية، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بالتدريب للأسر المنتجة وجميع العارضين في قطاع الحرف اليدوية وذلك على عمليات التسويق والتسعير للمنتجات اليدوية داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، ودعم التكتلات الاقتصادية والإنتاجية في الأنشطة المختلفة بالمحافظات وتشجيع أعضائها على تأسيس وحدات إنتاجية وتكتلات الجمعيات التعاونية.