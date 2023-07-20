وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو: ملحمة ترسخ قيم العطاء

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القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، جاء بها :"بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .

وتابع : واحد وسبعون عاماً مضت على ثورة سطر فيها الشعب المصرى جنباً إلى جنب مع قواته المسلحة أسـمى معانى الوطنية والوفاء حين إلتف حول جيشه وخلد فى سجل النضال الوطنى ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.

لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبى بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات ، حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم لمصرنا الغالية قائداً وزعيماً .. وسدد على طريق الحق خطاكم.. إنه نعم المولى ونعم النصير".

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.. جاء بها: "بأسمى آيات التقدير والإعزاز .. يسرنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليـــو المجيدة ، تلك الثورة التى جسدت معانى العزة والكرامة على أيدى أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة .. ونسجت حاضراً ومستقبلاً تفخر به أجيالنا القادمة .

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليـــو المجيدة ، إذ كانت تلك الثورة مبعثاً للفخر لما حققته من مبادئ ومكتسبات عبرت عن إرادة شعبية صانتها قواتنا المسلحة الباسلة .

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتورمصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:بصادق مشاعر الإجلال والتوقير .. أتشرف وهيـــئة الشــــرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفــــال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليـــو المجيدة، ونحن إذ نحتفل بهذه الثورة المجيدة .. تتجسد أمامنا أسمى معانى التضحية والإرادة .. ونضع نصب أعيننا مكنون التحدى من أجل صنع مستقبل مشرق .. لينعم الوطن بالرخاء والإستقرار فى ظل تكاتف كافة مؤسساته .

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها: يسرنى وهيئــة الشــرطة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود .. عن أسمى آيات التقدير وخالص التهانى بمناسبة الاحتفـال بذكــرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة ، فى ذكرى تلك الثورة .. يتذكر التاريخ دوماً ما سطره رجال قواتنا المسلحة الباسلة من فخر ومواقف وطنية ، إذ عبروا عن إرادة شعبهم بكل شجاعة وفداء.. سيظل جيش مصر أبد الدهر خير أجناد الأرض وحامى الديار ومبعث الفخر لنا وللأجيال القادمة .

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشــرطة أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنود .. بأصدق التهانى بمناسبة الإحتفـال بالذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.