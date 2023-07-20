شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع أسعار السكر عالميا لـ700 دولار للطن والمخزون يكفى حتى أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "المصيلحى" أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة ، وانه يتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 الف طن سكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج ، أنه حتى أول أمس لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أي بنحو 1.1 مليون طن سكر.
وأكد المصيلحي أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام .
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