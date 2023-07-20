شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تخفيف الأحمال بقدرة 3200 ميجا وات ويمكن خفضه لو المواطن ساعدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أن خفض هذه الكمية من تخفيف الأحمال يمكن زيادته إذا ساعد المواطن الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك وخاصة فى وقت الذروة.

و أكد شاكر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى، لافتا إلى أنه من المتوقع الاستمرار فى اللجوء لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل.

و يرى شاكر أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من مواجهة أى تحديات لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موكدًا أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل عام 2014.

وتابع شاكر، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات وتواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة و عودة شبكة الغاز لطبيعتها.