شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم العالى تمد فترة التقديم لاختبارات القدرات بالكليات حتى 3 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير الكهرباء: الأزمة الحالية مؤقتة بسبب الوقود ولا يمكن مقارنتها بما قبل 2014

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من مواجهة أى تحديات لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موكدًا أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل عام 2014.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365 "، أن هناك أزمة فى إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود ولا توجد أى مشكلة فى الشبكة الكهربائية ، كاشفا الشبكة قادرة على توليد حتى 20 الف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الذى تجاوز ال 35 الف ميجا وات خلال اليومين الماضيين.

وقال شاكر، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى ، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية.

إعداد قاعدة بيانات الناخبين أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.. التفاصيل

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، اختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

ووفق القانون فإن الهيئة تعمل فى إطار إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتى:

- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.

وزير التموين يعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب: لدينا مخزون استراتيجى

علق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قائلا: "لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدا، ولكن نعلم أن هذا الصراع مستمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية" وسوف تستمر ولا بد أن نأخذ احتياطنا، سواء كانت حرب حقيقية أو صراع اقتصادي" ، لافتا إلى أن أكثر القطاعات تأثرا النقل واللوجستيات، ومن ثم سيحدث تغيير في طرق النقل، قائلا: بطمئن المواطنين لدينا استقرار ومخزون من القمح".

وأضاف "المصيلحى" أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل وتأمين عمليات النقل كما أن هناك العديد من الدول الأفريقية ستتأثر، إلا أن تأثير ذلك سينحصر في التأثيري السعري، وأن التأثير سيكون في النقل و التأمين للشحنات لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل وأن ضعف التأثير على السوق المصري تتراوح من 5 الى 8% ، مؤكدا أن مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح ، منها فرنسا وألمانيا ورومانيا ، وأمريكا وبلغاريا والتي تصل إلى نحو 23 منشأ كما أن مصر لديها تجربة في توفير السلع الغذائية والاقماح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وزير الكهرباء: قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضرورى وحتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود قائلا "قفلت التكييف فى بيتى للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة".

وتابع شاكر، أنه من المتوقع أن تنخفض الأحمال خلال الـ 3 أيام القادمة بسبب الإجازة الرسمية حتى الأحد المقبل والتى ستساهم فى خفض استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الضغط على شبكة الغاز.

عضو العفو الرئاسى لـ"أ ش أ": نسعى لخروج كل المستهدفين بالعفو فى أسرع وقت ممكن

ثمن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهما الباحث باتريك زكى والمحامى محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، مؤكدا أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق، للسعى نحو خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسى ممن تنطبق عليهم الشروط فى أسرع وقت ممكن.

وقال الخولي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي.