شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: ارتفاع حاد فى أسعار الحبوب بأوروبا.. والقمح الأمريكى يسجل أعلى ارتفاع يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن أسعار القمح ارتفعت بشكل حاد فى الأسواق العالمية، بعد أن قالت روسيا أنها ستعامل السفن المتوجة إلى موانئ الحبوب الأوكرانية كأهداف عسكرية محتملة.

وكانت موسكو قد انسحب يوم الاثنين الماضى من اتفاق برعاية الأمم المتحدة ضمن المرور الآمن لسفن الحبوب عبر البحر الأسود.

وعلى مدار الليالى الثلاثة الماضية، قصفت روسيا منشآت الحبوب الأوكرانية فى أوديسا ومدن أخرى. وحذرت موسكو أيضا بأنه بدءا من الخميس، فإن أى سفينة تذهب إلى هناك سينك اعتبارها مساندة لنظام كييف.

وأشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن روسيا كانت تخطط لضرب السفن المدنية ولوم أوكرانيا.

وارتفعت أسعار القمح فى البورصات الأوروبية بنسبة 8.2% يوم الأربعاء مقارنة باليوم السابق، لتصل إلى 253.75 يورو للطن، بينما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.4%.

وقفزت أسعار القمح الأمريكى بنسبة 8.5%، فى أعلى ارتفاع يومى لها منذ بدء الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير 2022.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه سيعود إلى اتفاق الحبوب الدولى على الفور لو تمت تلبية مطالبه. وتشمل تلك المطالب رفع العقوبات على مبيعات الحبوب الروسية والاسمدة وإعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام الدفع العالمى.

واستمرت الضربات الجوية الروسية على المدن الساحلية على البحر الأسود لليلة الثالثة مما تسبب فى غصابة 20 شخص فى أوديسا وماكوليفا. واتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى روسيا باستهدام متعمد للبنية التحتية لتصدير الحبوب ووضع الدول الضعيفة فى خطر.