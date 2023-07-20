شكرا لقرائتكم خبر عن معهد وقاية النباتات ينفذ برنامج تدريبي للحفاظ على الحبوب المخزونة والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو الإعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة لتقليل نسب الهدر من الحبوب و المواد الغذائية بإتخاذ خطوات استباقية قبل و اثناء عمليات التخزين للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب و ذلك بمكافحة الآفات الإقتصادية التي تصيب الحبوب والمواد المخزونة في مختلف أنواع و ظروف التخزين مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن ، و أضاف ان استراتيجية دعم الامن الغذائي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.
اشتمل البرنامج على عدة محاور أهمها كيفية التخزين الجيد ووسائل التخزين المختلفة للحبوب والمواد المخزونة، التعرف على أهم الحشرات الاولية و الثانوية التى تصيب الحبوب والبقوليات المخزونة والنباتات الطبية والعطرية والتمور المخزونة ، طرق أخذ العينات وكيفية تقدير نسبة الاصابة والفاقد بها، وكذلك الاستخدام الامثل لغازات التبخير فى المخازن والمستودعات والصوامع.
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