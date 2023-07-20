شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لحماية الماشية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد البندارى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد خلال تلك الأيام، تؤدى إلى انتشار مجموعة من الأمراض بين الماشية، من أبرزها: الاحتباس الحرارى، التى تؤدى إلى تقليص المناعة فى الجسم وبالتالى ظهور أى أمراض كامنة فى الجسم، بالإضافة إلى الأمراض التى تنتقل عن طريق الحشرات، على رأسهم حمى الثلاث أيام، حمى الجلد العقدى فى الأبقار، والجدرى فى الأغنام، طفيليات الدم، والجلد الأوديمى فى الجاموس.

وأوضح البندارى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يمكن للمربين من خلال اتباع عدة إجراءات أن يحموا حيواناتهم من تلك الأمراض، والتى من أبرزها:

1- المحافظة على الحيوانات فى شلاتر، حتى لا تترك لتتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

2- القضاء على الحشرات فى المزارع.

3- الحفاظ على درجة حرارة المياه المستخدمة فى الشرب.

4- وضع روافع المناعة للحيوانات.

وأشار مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إلى أن أغلبية الأمراض التى يصاب بها الحيوان تؤدى إلى اصفرار لون دهون الحيوانات، مما يشير إلى إصاباتها بالصفراء ويظهر ذلك عند ذبح الحيوان، لافتا إلى أن رئة الحيوانات تظهر بها إصابات بشكل كبير خلال تلك الفترة بسبب الطقس الحار، مثل حمى الثلاث أيام، تصل إلى التهابات رئوية تؤدى إلى إخضرار الرئة، أو تميل إلى اللون الأسود أو الأزرق، مؤكدا ضرورة ذبح الحيوانات فى المجازر المعتمدة للتأكد من إجراء الكشف الطبى من قبل الأطباء البيطريين، لضمان تناول لحوم صحية، وإعدام غير الصالحة للاستخدام الآدمى، حيث أن أى لحوم مصابة بالحمى تُصبح غير صالحة للاستخدام، ولا يمكن لأى شخص غير الأطباء البيطريين التفرقة بين اللون الأصفر الطبيعى للدهون، والاصفرار الناتج عن الحمى.