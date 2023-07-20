شكرا لقرائتكم خبر عن طوله 200 كم.. شاهد طريق سفاجا مرسى علم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت وزارة النقل فيديو يرصد طريق سفاجا / مرسي علم، والذى تم افتتاحه مؤخرا، الذى يربط بين مدينة سفاجا ومرسى علم، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن الطريق الجديد .

1- هو طريق جبلى يبدأ من الكيلو 35 سفاجا وصولا لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر

2- يضم وصلات فرعية على الفنادق المختلفة ومدينة القصير الواقعة وسط مدينة سفاجا ومرسى علم

3 - تبلغ مسافة الطريق 200 كيلو متر بنظام حارتين نظام فردى حتى الكيلو 37 القصير حتى جنوب مرسى علم

4- تكلفة المشروع مليار و700 مليون جنيه

5- يعد ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة المصرية

6- يوفر الطريق الوقت في الوصول إلي مدينة مرسى علم ويقضي علي تكرار الحوادث علي الطريق الساحلي الغير مزدوج

7- الطريق تم إنشاءه لتحمل كميات مياه السيول التى تشهدها مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر كل عام