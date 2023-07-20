شكرا لقرائتكم خبر عن طوله 200 كم.. شاهد طريق سفاجا مرسى علم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- هو طريق جبلى يبدأ من الكيلو 35 سفاجا وصولا لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر
2- يضم وصلات فرعية على الفنادق المختلفة ومدينة القصير الواقعة وسط مدينة سفاجا ومرسى علم
3 - تبلغ مسافة الطريق 200 كيلو متر بنظام حارتين نظام فردى حتى الكيلو 37 القصير حتى جنوب مرسى علم
4- تكلفة المشروع مليار و700 مليون جنيه
5- يعد ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة المصرية
6- يوفر الطريق الوقت في الوصول إلي مدينة مرسى علم ويقضي علي تكرار الحوادث علي الطريق الساحلي الغير مزدوج
7- الطريق تم إنشاءه لتحمل كميات مياه السيول التى تشهدها مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر كل عام
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