شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بمصر يشيد بزيارة وفد وزارة التعليم العالى للمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى بزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالى برئاسة وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور إلى المملكة المتحدة.

وقال السفير البريطانى - فى بيان صحفي وزعته السفارة اليوم الخميس، إن هذه الزيارة تعد دليلا ممتازا على تعاوننا مع وزارة التعليم العالى المصرية.. وتابع "يسعدني حقًا أن لدينا هذه الفرصة لعرض أفضل الممارسات البريطانية لشركائنا المصريين في ربط التعليم العالي بالتوظيف، من التعليم إلى التوظيف، أعلم أن هذه أولوية كبيرة للحكومة المصرية".. معربا عن امله أن تلعب هذه الزيارة دورها فى هذه الأجندة المهمة.

وأوضح بايلى أن الزيارة تعد علامة أخرى على التزامنا بدعم برنامج التعليم العالى فى مصر.

وذكرت سفارة بريطانيا بالقاهرة أن الزيارة تأتي في إطار برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف الممول من المملكة المتحدة، وتهدف الزيارة إلى عرض الأساليب المبتكرة التي تتبناها الجامعات البريطانية لتعزيز مهارات خريجيها والاستعداد لمكان العمل، وربط نتائج التعليم العالي بقابلية التوظيف.

وخلال الزيارة التي استمرت لمدة يومين، التقى الوزير والوفد بأساتذة جامعيين وخبراء وممارسين في مجال توظيف الطلاب لمناقشة تصميم المناهج وتطويرها مع التركيز على التعلم القائم على العمل والتعلم التجريبي والتعليم المؤسسي.

كما زار الوفد واحدة من أفضل عشر جامعات في العالم "كلية لندن الجامعية" وكذلك مدرسة لندن متعددة التخصصات للتعرف بشكل مباشر على أنظمة التعليم العالي وقيم دمج الشراكات مع أصحاب العمل في تصميم المناهج والشهادة الجامعية، بالإضافة إلى تصميم برامج متداخلة التخصصات التي تعتمد على التحديات ومشاكل العالم الحقيقي إلي جانب دور الجامعات كمراكز للمؤسسات الطلابية والشركات الناشئة.

والتقى وزير التعليم العالي بوزير الدولة البريطاني للمهارات والتلمذة الصناعية والتعليم العالي روبرت هالفون لمناقشة سبل التعاون المختلفة في مجال التعليم العالى.

وضم الوفد الدكتور مصطفى رفعت أحمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتوظيف، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد عبد العظيم السقا رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى عطية رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا.