شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تشغيل 70 من ذوى الهمم بالسويس والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة السويس قامت بتعيين 35 شابا من ذوي الهمم بإحدى الشركات العاملة في نطاق المحافظة، وذلك في إطار سعيها في تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثماري، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة متابعة واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم في جميع المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وفقاً لأحكام القانون، والتشديد على الأجهزة المعنية بتفتيش العمل والتشغيل التابعة للمديريات بإجراء عمليات الحصر لتلك الفئة داخل المنشآت المستوفاة منها وغير المستوفاة وإتخاذ اللازم نحو ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، انها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل السويس، أنه تم عقد إجتماع بديوان المديرية بحضور مندوب الشركة لاختيار مايناسبها من ذوى الهمم ،والتوجيه بسرعة إستيفاء النسبة المقررة قانوناً، وعليه تم تعيين عدد 35 وتوقيع عقود العمل لهم بإحدى وتم استلام شهادات القيد الخاصة بهم كإحدي مصوغات تعيينه داخل تلك الشركة.

وأضاف مدير المديرية استمرار المتابعة على الشركات المنشآت من خلال إجراء الحملات التفتيشية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل التابعة لها، المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، لتشغيل مزيد من ذوي الهمم وظبط المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحتهما التنفيذية.

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن تشغيل 25 لذوي همم من أبناء المحافظة فى إحدى الشركات الحديثة بالمنطقة الحرة، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكتب تفتيش العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بضرورة العمل على متابعة إستيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وذلك لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، في تقريره الذي تلقته الوزارة، بأن المديرية نجحت في توفير 25 عقد عمل بإحدى الشركات الحديثة بالمنطقة الحرة، و‏التي يبلغ عدد العاملين بها 250 عامل، و‏مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيداً على إلتزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة للبلاد.

والتقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود بمدير شئون العاملين بالشركة لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم بداخلها وكذلك التأكد من حصول ذوي الهمم المعينين.

وأضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية .